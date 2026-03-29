森保ジャパンの新アウェーユニ「本当かっこいい」など好評。スコットランド戦でお披露目「大然、似合うな」「ドイツみたいでイイね」
森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦している。
この試合で新アウェーユニホームが初お披露目。オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤を中央に配置。日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和が図られている。
11色のストライプスも印象的な新キットに、SNS上では「かっこいいな」「ドイツみたいでイイね」「おしゃれ」「本当かっこいい」「大然、圧倒的にアウェーユニ似合うな」といった声があがっている。
おおむね好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
この試合で新アウェーユニホームが初お披露目。オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤を中央に配置。日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和が図られている。
11色のストライプスも印象的な新キットに、SNS上では「かっこいいな」「ドイツみたいでイイね」「おしゃれ」「本当かっこいい」「大然、圧倒的にアウェーユニ似合うな」といった声があがっている。
おおむね好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム