スコットランド戦はキャプテンを務める前田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦している。

　この試合で新アウェーユニホームが初お披露目。オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤を中央に配置。日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和が図られている。
 
　11色のストライプスも印象的な新キットに、SNS上では「かっこいいな」「ドイツみたいでイイね」「おしゃれ」「本当かっこいい」「大然、圧倒的にアウェーユニ似合うな」といった声があがっている。

　おおむね好評のようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム

 