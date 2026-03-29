「見たかったし嬉しい」ベルギーで躍動の20歳俊英がA代表初先発！「初ゴールに期待」「楽しみだ」の声
森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
17田中碧（リーズ／イングランド）
20佐野航大（NEC／オランダ）
26後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
６月開幕の北中米ワールドカップを見据えた重要なテストマッチ。注目の11人には、後藤啓介が名を連ねた。昨年11月シリーズのガーナ戦で代表デビューを飾った20歳のストライカーは、これが初のスタメン入りだ。
今季はここまでのリーグ戦で10ゴールをマークし、得点ランキングで３位につけるなどベルギーで躍動している俊英の先発起用に、SNS上では以下のような声が上がった。
「後藤啓介代表初スタメンじゃね？？ ベルギーで結果出してる若手が出るの楽しみだ」
「どれだけこの舞台でスタメンとして通用するか期待」
「ゴール決めてほしい」
「見たかったし嬉しい」
「初ゴールに期待」
「後藤啓介すげえな、代表のスタメンかよ」
試合は日本時間で29日の２時にキックオフ予定。FIFAランキングで19位の日本は、同38位のスコットランドを相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
17田中碧（リーズ／イングランド）
20佐野航大（NEC／オランダ）
26後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
６月開幕の北中米ワールドカップを見据えた重要なテストマッチ。注目の11人には、後藤啓介が名を連ねた。昨年11月シリーズのガーナ戦で代表デビューを飾った20歳のストライカーは、これが初のスタメン入りだ。
「後藤啓介代表初スタメンじゃね？？ ベルギーで結果出してる若手が出るの楽しみだ」
「どれだけこの舞台でスタメンとして通用するか期待」
「ゴール決めてほしい」
「見たかったし嬉しい」
「初ゴールに期待」
「後藤啓介すげえな、代表のスタメンかよ」
試合は日本時間で29日の２時にキックオフ予定。FIFAランキングで19位の日本は、同38位のスコットランドを相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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