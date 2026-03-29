フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）６位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が全ての高難度ジャンプを完璧に決める驚異的な演技でフリー自己ベストの２１２・８７点をマークし、合計３０６・６７点で銀メダルを獲得した。

まさに狹狙發離侫蝓辞瓩世辰拭Ｋ粗の４回転サルコーで高い加点を引き出すと、ここからユウマ劇場が加速する。４回転トーループから３回転トーループのコンビネーションをしっかりと着氷。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も美しく決めきり、３つのコンビネーションも成功させた。

演技を終えると、会心のガッツポーズで喜びを爆発させる。そしてキスアンドクライでフリー自己ベストの得点が発表され、絶叫しながら何度も飛び跳ねて再び喜びを全身で表現した。

ＳＰで出遅れながらフ大逆襲を見せての銀メダル。伝説のフリーで頂上決戦にインパクトを残した鍵山の演技に、世界中が感動。海外ファンからはＳＮＳ上で「鍵山優真の記録は素晴らしかった。彼のキャリアの中で最高の出来だった。思わず涙がこぼれた」「鍵山選手のフリースケーティングは本当に美しかった。見ていてとても感動した」「昨日の花織のように完璧な演技。ショートプログラムで残念な結果に終わった後、今日ユウマは男子シングルで最高で本物のスケーターであることを証明した。ブラボー！」などと称賛を集めている。

ミラノ・コルティナ五輪に続く銀メダル。圧巻の大逆襲劇で、打倒マリニンの筆頭候補であることを世界に印象付けた。