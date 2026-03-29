　日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバー発表され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)、MFジョン・マッギン(アストン・ビラ)ら主力選手が数多く名を連ねた。

　対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在は欧州5大リーグでプレーする選手が中心を占め、北中米W杯欧州予選をストレートで突破して28年ぶりのW杯出場を決めており、間違いなく警戒が必要な相手だ。

<出場メンバー>

[スコットランド代表]

▽先発

GK 1 アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)

DF 2 ネイサン・パターソン(エバートン)

DF 3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール、Cap)

DF 13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)

DF 26 スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)

MF 4 スコット・マクトミネイ(ナポリ)

MF 7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)

MF 19 ルイス・ファーガソン(ボローニャ)

MF 23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)

FW 9 リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)

FW 20 トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)

▽控え

GK 12 リアム・ケリー(レンジャーズ)

GK 21 スコット・ベイン(フォルカーク)

DF 5 グラント・ハンリー(ハイバーニアン)

DF 6 キーラン・ティアニー(セルティック)

DF 15 ジョン・サウター(レンジャーズ)

DF 16 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)

DF 17 ドミニク・ヒアム(レグザム)

DF 22 マックス・ジョンストン(ダービー・カウンティ)

MF 11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)

MF 14 レノン・ミラー(ウディネーゼ)

MF 24 アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)

FW 10 チェ・アダムス(トリノ)

FW 18 ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)

FW 25 フィンドレー・カーティス(キルマーノック)

▽監督

スティーブ・クラーク

(取材・文　竹内達也)