スコットランド代表のスタメン発表!! ロバートソン、マクトミネイら主力多数先発
日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバー発表され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)、MFジョン・マッギン(アストン・ビラ)ら主力選手が数多く名を連ねた。
対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在は欧州5大リーグでプレーする選手が中心を占め、北中米W杯欧州予選をストレートで突破して28年ぶりのW杯出場を決めており、間違いなく警戒が必要な相手だ。
<出場メンバー>
[スコットランド代表]
▽先発
GK 1 アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
DF 2 ネイサン・パターソン(エバートン)
DF 3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール、Cap)
DF 13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
DF 26 スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
MF 4 スコット・マクトミネイ(ナポリ)
MF 7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
MF 19 ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
MF 23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)
FW 9 リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
FW 20 トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)
▽控え
GK 12 リアム・ケリー(レンジャーズ)
GK 21 スコット・ベイン(フォルカーク)
DF 5 グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
DF 6 キーラン・ティアニー(セルティック)
DF 15 ジョン・サウター(レンジャーズ)
DF 16 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
DF 17 ドミニク・ヒアム(レグザム)
DF 22 マックス・ジョンストン(ダービー・カウンティ)
MF 11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)
MF 14 レノン・ミラー(ウディネーゼ)
MF 24 アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)
FW 10 チェ・アダムス(トリノ)
FW 18 ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)
FW 25 フィンドレー・カーティス(キルマーノック)
▽監督
スティーブ・クラーク
(取材・文 竹内達也)
対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在は欧州5大リーグでプレーする選手が中心を占め、北中米W杯欧州予選をストレートで突破して28年ぶりのW杯出場を決めており、間違いなく警戒が必要な相手だ。
[スコットランド代表]
▽先発
GK 1 アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
DF 2 ネイサン・パターソン(エバートン)
DF 3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール、Cap)
DF 13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
DF 26 スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
MF 4 スコット・マクトミネイ(ナポリ)
MF 7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
MF 19 ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
MF 23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)
FW 9 リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
FW 20 トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)
▽控え
GK 12 リアム・ケリー(レンジャーズ)
GK 21 スコット・ベイン(フォルカーク)
DF 5 グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
DF 6 キーラン・ティアニー(セルティック)
DF 15 ジョン・サウター(レンジャーズ)
DF 16 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
DF 17 ドミニク・ヒアム(レグザム)
DF 22 マックス・ジョンストン(ダービー・カウンティ)
MF 11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)
MF 14 レノン・ミラー(ウディネーゼ)
MF 24 アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)
FW 10 チェ・アダムス(トリノ)
FW 18 ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)
FW 25 フィンドレー・カーティス(キルマーノック)
▽監督
スティーブ・クラーク
(取材・文 竹内達也)