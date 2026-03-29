　日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、W杯メンバー入りを争うMF鈴木唯人、MF佐野航大、FW後藤啓介ら若手選手が数多く先発に抜擢された。

　システムは3-4-2-1とみられ、GKは鈴木彩艶が復帰。3バックは左から伊藤洋輝、渡辺剛、瀬古歩夢が並び、ダブルボランチはMF藤田譲瑠チマとMF田中碧が組む。ウイングバックは左のFW前田大然がキャプテンを務め、右はDF菅原由勢。シャドーは左にMF鈴木唯人、右にMF佐野航大が入り、1トップはFW後藤啓介が務める。佐野航と後藤はA代表初先発となった。

　対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在は欧州5大リーグでプレーする選手が中心を占め、北中米W杯欧州予選をストレートで突破して28年ぶりのW杯出場を決めており、間違いなく警戒が必要な相手だ。

　試合会場はスコットランドにおけるフットボールの聖地ハムデン・パーク。相手がW杯出場決定後初の国際Aマッチで盛り上がりを見せるなか、完全アウェーの敵地で若手戦力のアピールに期待がかかる。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 2 菅原由勢

DF 4 瀬古歩夢

DF 5 渡辺剛

DF 21 伊藤洋輝

MF 6 藤田譲瑠チマ

MF 8 鈴木唯人

MF 17 田中碧

MF 20 佐野航大

FW 11 前田大然(Cap)

FW 26 後藤啓介

▽控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 3 谷口彰悟

DF 16 橋岡大樹

DF 25 鈴木淳之介

MF 7 三笘薫

MF 10 堂安律

MF 13 中村敬斗

MF 14 伊東純也

MF 15 鎌田大地

MF 24 佐野海舟

FW 19 小川航基

FW 9 町野修斗

FW 18 上田綺世

FW 22 塩貝健人

▽監督

森保一

(取材・文　竹内達也)