森保Jスコットランド戦のスタメン発表!! 鈴木唯、佐野航、後藤啓介らを抜擢
日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、W杯メンバー入りを争うMF鈴木唯人、MF佐野航大、FW後藤啓介ら若手選手が数多く先発に抜擢された。
システムは3-4-2-1とみられ、GKは鈴木彩艶が復帰。3バックは左から伊藤洋輝、渡辺剛、瀬古歩夢が並び、ダブルボランチはMF藤田譲瑠チマとMF田中碧が組む。ウイングバックは左のFW前田大然がキャプテンを務め、右はDF菅原由勢。シャドーは左にMF鈴木唯人、右にMF佐野航大が入り、1トップはFW後藤啓介が務める。佐野航と後藤はA代表初先発となった。
対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在は欧州5大リーグでプレーする選手が中心を占め、北中米W杯欧州予選をストレートで突破して28年ぶりのW杯出場を決めており、間違いなく警戒が必要な相手だ。
試合会場はスコットランドにおけるフットボールの聖地ハムデン・パーク。相手がW杯出場決定後初の国際Aマッチで盛り上がりを見せるなか、完全アウェーの敵地で若手戦力のアピールに期待がかかる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐野航大
FW 11 前田大然(Cap)
FW 26 後藤啓介
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 19 小川航基
FW 9 町野修斗
FW 18 上田綺世
FW 22 塩貝健人
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
システムは3-4-2-1とみられ、GKは鈴木彩艶が復帰。3バックは左から伊藤洋輝、渡辺剛、瀬古歩夢が並び、ダブルボランチはMF藤田譲瑠チマとMF田中碧が組む。ウイングバックは左のFW前田大然がキャプテンを務め、右はDF菅原由勢。シャドーは左にMF鈴木唯人、右にMF佐野航大が入り、1トップはFW後藤啓介が務める。佐野航と後藤はA代表初先発となった。
試合会場はスコットランドにおけるフットボールの聖地ハムデン・パーク。相手がW杯出場決定後初の国際Aマッチで盛り上がりを見せるなか、完全アウェーの敵地で若手戦力のアピールに期待がかかる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐野航大
FW 11 前田大然(Cap)
FW 26 後藤啓介
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 19 小川航基
FW 9 町野修斗
FW 18 上田綺世
FW 22 塩貝健人
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)