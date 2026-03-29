◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場する。

岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残し、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目で巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレーすることになる。

開幕戦ではサヨナラ勝ちのホームを踏んでいた岡本。「残りの試合でもいいものを出せるようにしていきたい。打線の役割はつないでいくことだと思いますし、粘り強く自分自身のバッティングをしていけたらいいなと思います」と決意をにじませていた。再びの活躍でチームを勝利に導いていく。ブルージェイズのスタメンは以下の通り。

【ブルージェイズ】（後攻）

１（指）スプリンガー、２（左）シュナイダー、３（一）ゲレロ、４（三）岡本和真、５（捕）カーク、６（中）バーショ、７（二）クレメント、８（右）ストロー、９（遊）ヒメネス、投・シース＝右

※開幕戦のスタメン １（指）スプリンガー、２（左）ルークス、３（一）ゲレロ、４（右）バージャー、５（捕）カーク、６（中）バーショ、７（三）岡本和真、８（二）クレメント、９（遊）ヒメネス、投・ガウスマン＝右