◆第２８回ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場、芝２４１０メートル）

まさに敵なしという強さだった。昨年度の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で年間世界１位に輝いたカランダガン（セン５歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）が勝利。道中は５番手に待機。最終コーナーを回ってから外へ出されると鋭く伸び、残り１００メートルを切ったところで、ウエストウインドブローズをかわした。勝ちタイムは２分２７秒８８。

この勝利で、昨年のサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣに続くＧ１・５連勝となった。

同馬は昨年、ダノンデサイルに続く２着。続くコロネーションＣも２着だったが、サンクルー大賞でＧ１初制覇。１１月のジャパンＣでは、マスカレードボールとの頭差の激闘を制し、外国馬として２００５年のアルカセット以来、２０年ぶり勝利を飾っていた。

緊迫する中東情勢の影響で現地到着は２２日となったが、主戦のミカエル・バルザローナ騎＝仏国＝手を背に、今年初戦で世界最強馬であることを改めて示した。

レース後、オーナーのザラ・アガ・カーン王女は「少し休んで夏の初めはヨーロッパに滞在し、それから考えようと思っています。最終的に日本に戻ることになったとしても、かなり先の話ではありますが、彼が出走予定のレースは全て選択肢のひとつですし、チームとも話し合ってどこに行くか考えなくてはいけません」と話した。

ドバイ・シーマクラシックに今年は日本調教馬の出走はなかったが、これまで２００１年にステイゴールド（当時Ｇ２）、０６年にハーツクライ、１４年にジェンティルドンナ、２２年にシャフリヤール、２３年にイクイノックス、昨年はダノンデサイルの６勝を挙げている。