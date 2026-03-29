◇セ・リーグ 阪神2―0巨人（2026年3月28日 東京ドーム）

虎の大黒柱が目覚めた。佐藤輝が、開幕7打席目となる6回1死の第3打席で右二塁打を放ち、今季初安打をマークした。1―0の8回1死二塁でも右前へはじき返し、二塁走者・中野を貴重な2点目のホームへ迎え入れ、今季初マルチ安打＆初打点。昨季、40本塁打＆102打点で2冠王に輝いた大砲が、高橋の5年ぶり完封にバットでも貢献した。

「（適時打は）しっかりいいところ（場面）で（打席を）回してくれたので良かった」

前日27日の開幕戦は、ドラフト1位左腕・竹丸の前に3打数無安打に倒れた。2点を追う9回無死一塁では、田中瑛の前に痛恨の遊ゴロ併殺。チームも1―3で惜敗した。この日も2打席目までは連続で空振り三振に倒れるなど、虎党をヤキモキさせた。不安一掃の快音。打線の核を担う背番号8が、前夜の屈辱を糧にたくましく再出発した。

「とりあえず一本出たので、それはきょうは良かったかな」

新たな“相棒”も力になる。昨季、主にホーム用の肘当てやフットガード、リストバンドにのみカラーリングしていた水色を、今季はビジター用の打撃手袋にも採用した。宝飾ブランド「ティファニー」の象徴、「ティファニーブルー」を思わせる華やかなブルーグリーン。アンバサダー契約を結ぶミズノ社の担当者が「佐藤選手のために製品化した色」と語り、本人も「好きな色？そうですよ」とうなずくスペシャルカラーを手に、鮮烈な快打を生んだ。

加えて「バットをしっかり握りたい」という意向で、手袋の手のひら部分をわずかに分厚くしている。バットも、昨年から約6ミリ長くした新モデルをオフの自主トレから試した。進化を期す27歳。戦場で使う道具にも、徹底的にこだわり抜く。

「また明日（29日）も頑張ります」

開幕カード勝ち越しから始まる連覇道。ティファニーばりの光り輝くシーズンが、いよいよ始まった。（八木 勇磨）