竹田麗央はバーディで滑り出した（撮影：ALBA）

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＜フォード選手権　3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行している。この日は2サムで1番からすべての選手がスタートしていく。

【写真】コースは砂漠地帯のなかにあります

予選通過を果たした日本勢9人の先陣は竹田麗央。日本時間午前0時45分に1番パー4からティオフし、1メートルを沈めてバーディで滑り出した。その後、櫻井心那、岩井明愛、畑岡奈紗、吉田優利、馬場咲希、古江彩佳、岩井千怜と続き、首位に3打差の3位で迎える勝みなみが同5時25分にティオフをする。第2ラウンドを終えて、首位はトータル16アンダーで世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）。2打差の2位には同ランキング4位のキム・ヒョージュ（韓国）が続いている。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
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