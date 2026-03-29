フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、爍寛鹽召凌性瓮ぅ螢◆Ε泪螢縫鵝複横院疂胴顱砲クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功させるなど世界歴代３位の合計３２９・４０点をたたき出し、圧巻の３連覇を達成した。

２６日のショートプログラム（ＳＰ）では、今季世界最高となる１１１・２９で首位発進したマリニンは、フリーでさらにすごみを増した。冒頭に４回転フリップを決めると一気に波に乗り、代名詞のクワッドアクセルも見事に着氷。終盤には大技バックフリップや５つの４回転ジャンプを決めるなど、異次元のパフォーマンスで満員の観客を魅了した。

演技後の優勝インタビューでは「フリープログラムを無事に終えることが目標だったけど、それができたと思う」とまずは安堵の表情。そして「観客の皆さんから大きな後押しと愛情を感じた。私が披露したすべての技を、皆さんが応援してくれていて、プログラムを通してずっとそう感じていたんだ」と観客に向けて感謝の言葉を贈った。

地元の米国でも快挙を速報。米誌「フォーブス」はアメリカのフィギュアスケーター、イリア・マリニンは土曜日、プラハで行われた世界選手権で３連覇を達成し、ミラノ・コルティナオリンピックでの痛恨の８位から一転、表彰台の頂点に返り咲いた」と高らかに報じた。

そして「彼の演技には、フィギュアスケートで最も難易度の高い技で、彼の代名詞とも言えるクワッドアクセルが含まれていた。このアメリカ人選手は、この技を成功させた初の選手として知られる。今回の優勝により、２１歳の彼はネイサン・チェン以来となる、男子フィギュアスケートでの３連覇選手となった」と絶賛した。