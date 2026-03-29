「これが醍醐味」スコットランド戦のメディアセンターで提供された“一皿”に記者も思わず笑顔【現地発】
スコットランド戦当日、グラスゴー・センター駅からマウント・フロリダ駅へ。静けさが漂っていた試合前日と違って、列車内はほぼスコットランド・ファンで埋め尽くされており、日本人の自分としては少し肩身が狭い感覚だ。
マウント・フロリダ駅からハムデン・パークに向かう途中にスコットランド代表グッズのオフィシャルショップを目にすると、それとほぼ同じタイミングで「サッカーダイジェストTVを見ました！」と日本人の方に声をかけられる。「イングランド在住の方なのに視聴してくれているんだ」と感動を覚え、そうこうしているうちにメディアの入り口に到着した。
試合当日ということで独特の緊張感に包まれる。そうした気持ちを和らげてくれたのが、メディアセンターで提供されたホットミール。この日用意されていたのは、“スコットランド版のカツカレー”だった。
海外取材の楽しみのひとつが、これだ。“仕事をしろ”とお叱りの言葉をもらいそうだが、イングランドやドイツなどでも同様のサービスがあり、知り合いの記者も「これが海外取材の醍醐味ですよね」と笑いながらスプーンを進めていた。
大事なゲーム前に、まずは腹ごしらえ。この一皿に力をもらいながら、ピッチで繰り広げられる試合を伝える準備は整った。
キックオフまで残り１時間半。現場の熱気をできる限り日本に伝えたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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マウント・フロリダ駅からハムデン・パークに向かう途中にスコットランド代表グッズのオフィシャルショップを目にすると、それとほぼ同じタイミングで「サッカーダイジェストTVを見ました！」と日本人の方に声をかけられる。「イングランド在住の方なのに視聴してくれているんだ」と感動を覚え、そうこうしているうちにメディアの入り口に到着した。
海外取材の楽しみのひとつが、これだ。“仕事をしろ”とお叱りの言葉をもらいそうだが、イングランドやドイツなどでも同様のサービスがあり、知り合いの記者も「これが海外取材の醍醐味ですよね」と笑いながらスプーンを進めていた。
大事なゲーム前に、まずは腹ごしらえ。この一皿に力をもらいながら、ピッチで繰り広げられる試合を伝える準備は整った。
キックオフまで残り１時間半。現場の熱気をできる限り日本に伝えたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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