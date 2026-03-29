【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハで女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の１５８・９７点で、ショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位となり、合計２３８・２８点で４度目の優勝を飾った。

千葉百音（もね）（木下グループ）が２位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が１５位となった。

２８日の男子フリーはＳＰ６位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が２１２・８７点で２位、合計３０６・６７点で２位だった。ＳＰ４位の佐藤駿（エームサービス）は合計２８８・５４点で３位。イリア・マリニン（米）が合計３２９・４０点で大会３連覇を飾った。

鍵山は、五輪でミスが出るなど今季苦しんできたフリーで圧巻の演技を披露した。ＳＰはトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で踏み切れずに転倒するなど出遅れたが、「できることを最大限やろう」と気持ちを切り替えた。２８日のフリーはキレのある動きで冒頭の４回転サルコーから高い加点を引き出した。なめらかな滑りと表現力でも観客を魅了。フリーの自己ベストを更新し、日本のエースの意地を見せた。