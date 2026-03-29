2aN新コレクション登場♡ふんわりローズで叶う上品メイク特集

韓国発の人気ブランド2aNから登場した「新コレクション」は、やわらかくにじむローズカラーが魅力♡発売直後から即完売が続出し、SNSでも注目を集めています。上品でナチュラルな血色感を演出できる絶妙カラーは、毎日のメイクをワンランク格上げしてくれる予感。今っぽく洗練された雰囲気を叶えたい方にぴったりのコレクションです♪

ローズカラーで叶える旬顔メイク

「Rose Blending Collection」は、バラの花びらのようにふんわりとにじむソフトローズカラーが特徴。

ヴィンテージローズからインスピレーションを得たミューテッドカラーは、肌なじみが良く、自然な陰影と血色感をプラスしてくれます。

重ねても濁らずクリアに発色するため、初心者でも簡単に美しいグラデーションが完成。ナチュラルなのにどこか洗練された、大人かわいいメイクが楽しめます。

LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目

マルチに使える注目アイテム

Better Me Eye Palette（ベターミー アイパレット）



価格：2,200円（税込）

アイシャドウ・ハイライト・アイライン・涙袋までこれひとつで完成する万能パレット。チークとしても使える優秀アイテムで、簡単に統一感のあるメイクが叶います。

種類：2色（19 Mellow Rose／20 Rosy Fog）

Dual Cheek（デュアルチーク）



価格：1,870円（税込）

単色でもミックスでも使える2色タイプ。水彩のようなやわらかな発色で、自然な血色感を演出しながら毛穴レスな印象へ導きます。

カラー：18 Dear Rose

Pure Glash Highlighter（ピュアグラッシュハイライター）



価格：1,430円（税込）

しっとりとした質感で肌に密着し、内側から発光するようなツヤをプラス。上品な輝きで透明感を引き立てます。

カラー：RD01 Sheer Rose

全国バラエティショップで発売中

本コレクションは、PLAZA、LOFT、@cosme、ハンズなど全国のバラエティショップで順次展開。発売直後から完売店舗も多く、見つけたら即GETがおすすめです。

日常使いしやすいカラー設計なので、オフィスメイクから休日メイクまで幅広く活躍してくれます。

今こそ取り入れたい大人ローズ♡

やさしくにじむローズカラーは、今季のトレンドメイクに欠かせない存在。2aNの新コレクションなら、ナチュラルなのにしっかり可愛い、絶妙なバランスが叶います♡

毎日のメイクに取り入れて、さりげなく女性らしさをアップしてみてはいかがでしょうか。人気アイテムは売り切れ必至なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪