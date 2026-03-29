【ほん怖】公園の地面に「キケン」の文字…？木の陰から見つめる少年の“警告”に隠された、予想外すぎる正体【作者に聞く】

【ほん怖】公園の地面に「キケン」の文字…？木の陰から見つめる少年の“警告”に隠された、予想外すぎる正体【作者に聞く】