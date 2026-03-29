【ほん怖】公園の地面に「キケン」の文字…？木の陰から見つめる少年の“警告”に隠された、予想外すぎる正体【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
公園を通ると家までの道がショートカットされる。「そういえばこの公園抜けるとちょっと早いんだっけ。たまにはこっちから帰るか」と公園を通ろうとすると「キケン」と書かれた文字がある。一体何がキケンなのだろうか。
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今回紹介する漫画の作者である退屈健(@taikutsu1)は、ライブドアブログ『底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活』で日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。本記事ではブログに収録されている実録漫画『キケンな公園』を紹介する。
「なんだ、何かあるのか」と著者が周囲を見渡すと、木の陰からこちらを見ている少年と目が合った。あの子が書いたメッセージなのかなと思っていると、少年は著者に「気を付けてね」と言った。「気を付けて」とは、地面に書いてある「キケン」という注意書きに関することなのだろうか。
周囲を見ても危ないものは見つからない。しかしよく見ると「キケン」の文字の上に矢印がある。それをたどっていくと、円のなかにキケンなモノの正体があった。著者は「本作はほのぼのと和んだ話だったのであえて序盤のほうは少し不穏な雰囲気になるように、というか実際に体験したときに最初は不穏に感じたのでそこを意識して描いてみました」と語る。ホラー漫画を手掛ける著者ならではの、導入部分の不穏な空気の出し方が光る一作だ。
結果として子どもが考えた危険を知らせる方法だったとわかり、そのギャップにほっこりさせられる。優しすぎて「かわいい心配、ありがとう」と著者も温かな笑みを浮かべた。読者からも「子どもがかわいすぎる」「普通にニヤけてしまいました」などの声が届き、4000を超えるいいねが集まった。
取材協力:退屈健(@taikutsu1)
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