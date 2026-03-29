◆第３０回ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）

坂井瑠星騎手の手綱で参戦した日本のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は６着に敗れた。スタートよく逃げの手にでたが、直線に入って力尽きてしまった。勝ったのは、ウィリアム・ビュイック騎手が手綱を執った英国のオンブズマン（牡５歳、Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）で、勝ちタイムは１分４７秒４６。

日本馬は前身のドバイ・デューティーフリー時代を含めてこれまで７頭が勝利。昨年のソウルラッシュに続く連覇はならなかった。

ガイアフォースは２１年９月に小倉でデビュー。これまで重賞２勝を挙げているが、Ｇ１では２５年フェブラリーＳ、安田記念、マイルＣＳと２着が３度。あと一歩のところで涙をのんでいた。

厳しい状況下での中東遠征で、悲願のＧ１制覇を狙ったが、海外の強豪の壁にはね返されてしまった。

【ドバイ・ターフを勝った日本馬】

２００７年 アドマイヤムーン

２０１４年 ジャスタウェイ

２０１６年 リアルスティール

２０１７年 ヴィブロス

２０１９年 アーモンドアイ

２０２２年 パンサラッサ

２０２５年 ソウルラッシュ

※２０１４年以前はデューティフリーの名称で実施