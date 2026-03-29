【ドバイ・ターフ】逃げたガイアフォースはゴール前で力尽き６着 昨年はソウルラッシュがＶ
◆第３０回ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）
坂井瑠星騎手の手綱で参戦した日本のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は６着に敗れた。スタートよく逃げの手にでたが、直線に入って力尽きてしまった。勝ったのは、ウィリアム・ビュイック騎手が手綱を執った英国のオンブズマン（牡５歳、Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）で、勝ちタイムは１分４７秒４６。
日本馬は前身のドバイ・デューティーフリー時代を含めてこれまで７頭が勝利。昨年のソウルラッシュに続く連覇はならなかった。
ガイアフォースは２１年９月に小倉でデビュー。これまで重賞２勝を挙げているが、Ｇ１では２５年フェブラリーＳ、安田記念、マイルＣＳと２着が３度。あと一歩のところで涙をのんでいた。
厳しい状況下での中東遠征で、悲願のＧ１制覇を狙ったが、海外の強豪の壁にはね返されてしまった。
【ドバイ・ターフを勝った日本馬】
２００７年 アドマイヤムーン
２０１４年 ジャスタウェイ
２０１６年 リアルスティール
２０１７年 ヴィブロス
２０１９年 アーモンドアイ
２０２２年 パンサラッサ
２０２５年 ソウルラッシュ
※２０１４年以前はデューティフリーの名称で実施