ケンカしても連絡が途切れない男は本気。本命サインは“距離感”に出る
ケンカしたあと、連絡が止まるかどうか。ここに、男性の本気度ははっきり出ます。本気の男性は、感情的になっても関係を“切りません”。離れるとしても、つながりは残そうとするでしょう。
黙って距離を置かない
あなたとの関係が気まずくなったからといって、男性が既読無視や音信不通にしないのは、あなたとの関係を壊したくないからです。本命相手には、「少し時間を置こう」などと必ず提案します。
最低限の連絡を続ける
あなたとすぐに元通りに話せなくても、「今日はごめん」「また落ち着いたら話そう」などと連絡してくるのは、あなたに本気だからです。本命相手には、完全に連絡を断ち切ることをしません。
戻る前提で距離を取る
男性があなたと距離を置くのは、「終わりたいから」ではなく「一度冷静になるため」の行動。あくまで関係を続けたいのであって、フェードアウトや自然消滅を選ばないものです。
恋愛ではうまくいっている時より、ケンカした後に本音がよく表れるもの。黙って消えず、最低限つなぎ、戻る前提で距離を取る。その行動があるなら、その男性はあなたとの関係を大切にしています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼カン違いしないように注意。あくまで社交辞令な「男性の優しさ」