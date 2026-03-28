「離婚する気はない」って本音？不倫する男性の“離婚観”のリアル
不倫関係の中でよく出てくるのが「離婚は簡単じゃない」「タイミングが噛み合えば…」という言葉。一見すると将来を考えているようにも聞こえますが、実際には離婚を前提としていないケースも少なくありません。不倫した男性にとって“離婚”はどういう位置づけなのか。そのリアルな考え方には共通する傾向があります。
不倫と離婚は“別の話”として捉えている
不倫関係が続いていても、離婚は現実的に考えていない。これは珍しいことではありません。不倫はあくまで“関係の一部”、家庭は“生活の基盤”として切り分けているケースが多く、どちらかを選ぶという発想自体がないこともあります。
離婚は“コストが大きすぎる選択”
経済面、子ども、住環境、社会的立場。離婚は感情だけで決められるものではなく、現実的な負担が伴います。不倫の関係がどれだけ続いていても、生活を大きく変える決断には慎重になるのが実情です。
「いつか」は“決断しないための言葉”
「落ち着いたら」「タイミングが来たら」といった言葉が繰り返される場合、具体的な行動に移る可能性は高くありません。未来を否定しないことで関係は続きますが、現実は動かないままという状態が続きやすくなります。
不倫した男性の離婚観は、「関係を続けること」と「人生を変えること」を切り分けていることが特徴。言葉で未来を語っていても、生活や環境を変える行動が伴わない限り、離婚という選択に進む可能性は高くありません。 ※画像は生成AIで作成しています
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