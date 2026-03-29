◆米大リーグ ブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、自身のメジャー開幕戦で初安打を含め２安打３出塁と鮮烈デビューを飾った。アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発すると、７回１死で左前打を放ち、メジャー初安打。同点の９回２死では右前安打で出塁し、その後サヨナラ勝ちの生還を果たした。三塁の守備でも好プレーを披露するなど、攻守で勝利に貢献。新たな舞台で好スタートを切った。

岡本が打席に入ると、聴きなじみのある曲が響いた。サザンオールスターズの「希望の轍」。巨人時代から登場曲で愛用する曲だ。メジャー移籍に際し登場曲を変更する選手も少なくないが、変えなかった。「まず自分が好きな曲。好きになってほしいという思いもあります」と語る男は海を渡っても揺るがなかった。

脳裏には鮮明に焼き付いている光景がある。昨年５月の休養日。サザンオールスターズのライブに足を運んだ。「行ったのは久しぶり。最高だった。ほんとに良かったよ」。めったにない貴重な機会。当時、大けがからの復帰を目指していた主砲は心を震わせた。

この日の試合、現地のファンたちも曲に合わせて手拍子を送る光景もあった。名曲が少しずつ人々の心に染み込んでいく。夢の続きはまだ始まったばかり。「残り試合でもいいものを出せるように」と意気込んだ岡本の新たな物語が希望の旋律とともに動き出した。（宮内 孝太）