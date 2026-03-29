男子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーでイリア・マリニン（米国）が218.11点をマーク。合計329.40点で3連覇を達成した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が306.67点で銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が288.54点で銅メダルを獲得した。

“4回転の神”と称される21歳が、今季ラスト演技で大観衆を魅了した。

冒頭に鮮やかに4回転フリップを決めると、クワッドアクセルではなくトリプルアクセルを着実に成功し、4回転ルッツも決めた。演技後半にも4回転ルッツからの3連続ジャンプなどを降り、フィニッシュのポーズを取ると雄叫びを上げた。

2月のミラノ・コルティナ五輪。団体戦では米国の金メダルに貢献したものの、個人戦で悪夢が待っていた。SPで首位発進しながら、フリーで考えられないミスを連発。金メダルどころか表彰台にも届かない8位で、失意に暮れた。

あれから1か月。今大会ではSPで111.29点の自己ベストをマーク。五輪の悪夢を払拭するため、フリーに臨んでいた。

プラハで意地を見せ、3連覇を達成。銀の鍵山と笑顔で抱き合い、健闘を称えあった。



（THE ANSWER編集部）