京都の元Ｕ―１８韓国代表ＭＦ尹星俊（ユン・ソンジュン、１８）が、日本国籍の取得に動いていることが２８日、分かった。大阪府出身で京都のアカデミー育ちの尹は、１７０センチと小柄だがボール奪取力や推進力に優れたボランチ。プロ１年目の今季、レギュラーポジションを獲得して６試合に出場している。２５年にはＵ―１８韓国代表にも選出された逸材だが、将来の日本代表入りを目指し、帰化申請の手続きを進めている。

過去にも広島や浦和、英・サウサンプトンなどでプレーした元日本代表ＦＷ李忠成ら、韓国アンダー世代の代表活動に参加後に、日本国籍を取得した選手はいる。尹も育った日本の代表として、２８年ロサンゼルス五輪出場、さらにはＡ代表入りを目指している。すでに日本サッカー協会とはコンタクトを取っており、国籍取得が実現すれば、大岩剛監督率いるロス五輪を目指すＵ―２２日本代表入りも現実味を帯びてくる。

◆尹 星俊（ユン・ソンジュン）２００７年５月４日、大阪府出身。１８歳。５歳からサッカーを始め、ＹＦ奈良テソロ、京都Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、今季京都のトップチームに昇格。明治安田Ｊ１百年構想リーグでの１試合平均タックル数２・８はリーグ１０位。利き足は右。１７０センチ、６７キロ。血液型Ａ。