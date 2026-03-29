アイナ・ジ・エンドが２８日、日本テレビ系「アナザースカイ」に出演。アイスランドで世界的アーティストたちのゆかりの地を巡った様子が放送された。

途中、オーロラを見ながら天然温泉につかれる施設「クヴァムスヴィーク・ホット・スプリングス」へ。黒いビキニ（下はショートパンツ）の上に黒いシースルーのトップスを着て温泉へ。「いや〜〜っ！ちょっと待って〜〜！本当に寒いし、足痛いし」と氷点下での屋外温泉、しかもゴツゴツの石の上を歩いて激痛に悲鳴のような声をあげ、ＶＴＲを見守った今田耕司も「これは寒いし、薄皮１枚もええとこやんか、これ！」と驚いていた。

温泉につかっている間にオーロラは出現しなかったが、帰り道で、カーテンのように揺れる美しいオーロラが現れ、「大好きなアイスランドで見れるなんて」と感激。また、アイスランドで出会った川や鳥やドラム缶などの環境音で作った曲を歌とダンスで披露した。

ＳＮＳ上では「アイナちゃんの人間としての素敵さになんか涙出そうになった」「アイスランドで録音した環境音で作った曲とダンスと映像があまりにも素敵」「環境音で作った曲でのパフォーマンス あまりにも素敵なアウトプット」「めっちゃ良かった」など感動の声があがっている。