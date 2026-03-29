【超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]】 3月29日23時 予約締切 7月 発送予定 価格：33,000円 【超合金 EX-001 グラスフェザー】 3月29日23時 予約締切 7月 発送予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」および「超合金 EX-001 グラスフェザー」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月29日23時まで受け付けている。価格は「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」が33,000円で、「超合金 EX-001 グラスフェザー」が22,000円。発送は7月の予定。

本商品は、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開された特別映像「GUNDAM: Next Universal Century」に登場する「RX-78F00/E ガンダム」とグラスフェザー装備を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で立体化したもの。

「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」は、2025年8月に発売された「EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム」を、ワールドワイドに展開するパッケージに変更して再び商品化しており、「超合金」の特徴であるダイキャストを本体へふんだんに使用することで、メカとしてのリアルな金属感・手触りを具現化。各部の可動機構により、立像の片膝を立てて腕を大きく上げる特徴的なポーズを再現できるほか、特徴的な各所にあるパネルをクリアパーツで再現している。

頭部メインカメラ、デュアルカメラ、胸部ダクトにライトアップギミックを搭載しており、さらに「超合金×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA RX-78F00 GUNDAM」（別売り・受注終了）に付属していたビーム・ライフルとハイパー・バズーカ、シールドが付属する。

「超合金 EX-001 グラスフェザー」は、ウイングを含めた全幅約400mmの大ボリュームに加え、特徴的なパネル部分はクリアパーツの裏側にシルバー塗装を施した豪華仕様となっており、アーム部分は展開機構だけではなく伸縮ギミックも内蔵。さらに、「ジオング タイプMA」の頭部が付属し、映像をイメージしたディスプレイもできる。

「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」

サイズ：全高 約180mm

素材：ダイキャスト、ABS、PVC

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各5種

・頭部アンテナ（予備）

・ビーム・ライフル

・ライフルホルダー

・ハイパー・バズーカ

・シールド

・武器ホルダー左右

・支柱

・ディスプレイジョイントパーツ

・補助棒

・専用台座

電池：LR41×3（テスト用電池付）

「超合金 EX-001 グラスフェザー」

サイズ：全幅 約400mm

素材：ABS

※本商品にはダイキャストは使用しておりません。

【商品内容】

・本体

・接続用バックパック

・ビーム溶接ガン

・ビーム溶接ガン（収納状態）

・ジオング タイプMA 頭部

・ジョイントパーツ

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。