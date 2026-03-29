特別映像「GUNDAM: Next Universal Century」より「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」＆「超合金 EX-001 グラスフェザー」本日予約締切！
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」および「超合金 EX-001 グラスフェザー」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月29日23時まで受け付けている。価格は「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」が33,000円で、「超合金 EX-001 グラスフェザー」が22,000円。発送は7月の予定。
本商品は、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開された特別映像「GUNDAM: Next Universal Century」に登場する「RX-78F00/E ガンダム」とグラスフェザー装備を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で立体化したもの。
「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」は、2025年8月に発売された「EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム」を、ワールドワイドに展開するパッケージに変更して再び商品化しており、「超合金」の特徴であるダイキャストを本体へふんだんに使用することで、メカとしてのリアルな金属感・手触りを具現化。各部の可動機構により、立像の片膝を立てて腕を大きく上げる特徴的なポーズを再現できるほか、特徴的な各所にあるパネルをクリアパーツで再現している。
頭部メインカメラ、デュアルカメラ、胸部ダクトにライトアップギミックを搭載しており、さらに「超合金×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA RX-78F00 GUNDAM」（別売り・受注終了）に付属していたビーム・ライフルとハイパー・バズーカ、シールドが付属する。
「超合金 EX-001 グラスフェザー」は、ウイングを含めた全幅約400mmの大ボリュームに加え、特徴的なパネル部分はクリアパーツの裏側にシルバー塗装を施した豪華仕様となっており、アーム部分は展開機構だけではなく伸縮ギミックも内蔵。さらに、「ジオング タイプMA」の頭部が付属し、映像をイメージしたディスプレイもできる。
「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」
サイズ：全高 約180mm
素材：ダイキャスト、ABS、PVC
【商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各5種
・頭部アンテナ（予備）
・ビーム・ライフル
・ライフルホルダー
・ハイパー・バズーカ
・シールド
・武器ホルダー左右
・支柱
・ディスプレイジョイントパーツ
・補助棒
・専用台座
電池：LR41×3（テスト用電池付）
「超合金 EX-001 グラスフェザー」
サイズ：全幅 約400mm
素材：ABS
※本商品にはダイキャストは使用しておりません。
【商品内容】
・本体
・接続用バックパック
・ビーム溶接ガン
・ビーム溶接ガン（収納状態）
・ジオング タイプMA 頭部
・ジョイントパーツ
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。