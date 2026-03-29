上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー
洗練された美しさと心地よさを追求するランジェリーブランド「Yue」から、2026年春夏コレクションが登場♡繊細で華やかなレースを主役に、軽やかでナチュラルなムードをまとったアイテムが揃います。日本のスペシャリストたちによる丁寧なものづくりが生み出す、上質な着心地と気品あるデザインは、大人の女性にぴったり。日常を少し特別にしてくれる、新しいランジェリー体験をチェックしてみて♪
レースが主役の4コレクション
2026年春夏は、異なる魅力を持つ4つのコレクショングループを展開。
〈81グループ〉（2月26日発売）
モデル着用品番 ブラジャー：BJP481（SP） ショーツ：PJP781（SP）
伝統工芸から着想を得たフラワーレースで、クラシカルとモダンが調和したデザイン。
〈82グループ〉（5月発売予定）
モデル着用品番 ブラジャー：BJP482（KO）
デニム調のリバーレースが特徴。シアーな透け感で軽やかに楽しめるアーバンな印象。
〈83グループ〉（6月発売予定）
モデル着用品番 ブラジャー：BJP483（DR） ショーツ：PJP783（DR）
葉脈や花芯まで繊細に描いたモチーフで、ロマンティックと機能性を両立。
〈84グループ〉（7月発売予定）
モデル着用品番 ブラジャー：BJP484（IV） ショーツ：PJP784（IV）
光と影を感じるレースとシアー素材の重なりが美しい、クチュール感のある仕上がり。
それぞれ異なる世界観で、“Yueらしい美しさ”を表現しています。
上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー
代表アイテム詳細（81グループ）
ブラジャー
価格：22,000円(税込)～
サイズ：C65～G85
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
ショーツ
価格：10,450円(税込)～
サイズ：M～LL
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
Tバックショーツ
価格：10,450円(税込)～
サイズ：M
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
キャミソール
価格：31,900円(税込)～
サイズ：M～LL
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
繊細なレースと軽やかなデザインで、日常に上品な華やぎを添えます。
アウター＆新ベーシックにも注目
モデル着用品番 キャミソール：CJP282（IV） スカート：WJP682（IV）
Yueでは、ランジェリーだけでなくファッションとして楽しめるアウターも展開。
モデル着用品番 ブルゾン：NJD684（BL）
キャミソールやスカート、ブルゾンなど、日常に取り入れやすいラインアップが揃います。
さらに、ベーシックコレクションには〈35グループ〉が新たに登場。長く愛用できるシンプルで洗練されたデザインも魅力です。
モデル着用品番 ブラジャー：BJP435（BL） ショーツ：PJP435（BL）
シーンや気分に合わせて選べる、幅広いスタイル提案が魅力のコレクションです。
自分を満たす上質ランジェリー
Yueの春夏コレクションは、美しさと快適さをどちらも大切にした大人のためのランジェリー♡繊細なレースと丁寧なものづくりが、身にまとうたびに気分を高めてくれます。日常にさりげない特別感をプラスしたい方や、自分へのご褒美にもぴったり。新しい季節に合わせて、心まで満たされる一着を選んでみてはいかがでしょうか♪