洗練された美しさと心地よさを追求するランジェリーブランド「Yue」から、2026年春夏コレクションが登場♡繊細で華やかなレースを主役に、軽やかでナチュラルなムードをまとったアイテムが揃います。日本のスペシャリストたちによる丁寧なものづくりが生み出す、上質な着心地と気品あるデザインは、大人の女性にぴったり。日常を少し特別にしてくれる、新しいランジェリー体験をチェックしてみて♪

レースが主役の4コレクション

2026年春夏は、異なる魅力を持つ4つのコレクショングループを展開。

〈81グループ〉（2月26日発売）

モデル着用品番 ブラジャー：BJP481（SP） ショーツ：PJP781（SP）

伝統工芸から着想を得たフラワーレースで、クラシカルとモダンが調和したデザイン。

〈82グループ〉（5月発売予定）

モデル着用品番 ブラジャー：BJP482（KO）

デニム調のリバーレースが特徴。シアーな透け感で軽やかに楽しめるアーバンな印象。

〈83グループ〉（6月発売予定）

モデル着用品番 ブラジャー：BJP483（DR） ショーツ：PJP783（DR）

葉脈や花芯まで繊細に描いたモチーフで、ロマンティックと機能性を両立。

〈84グループ〉（7月発売予定）

モデル着用品番 ブラジャー：BJP484（IV） ショーツ：PJP784（IV）

光と影を感じるレースとシアー素材の重なりが美しい、クチュール感のある仕上がり。

それぞれ異なる世界観で、“Yueらしい美しさ”を表現しています。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

代表アイテム詳細（81グループ）

ブラジャー

価格：22,000円(税込)～

サイズ：C65～G85

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

ショーツ

価格：10,450円(税込)～

サイズ：M～LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

Tバックショーツ

価格：10,450円(税込)～

サイズ：M

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

キャミソール

価格：31,900円(税込)～

サイズ：M～LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

繊細なレースと軽やかなデザインで、日常に上品な華やぎを添えます。

アウター＆新ベーシックにも注目

モデル着用品番 キャミソール：CJP282（IV） スカート：WJP682（IV）

Yueでは、ランジェリーだけでなくファッションとして楽しめるアウターも展開。

モデル着用品番 ブルゾン：NJD684（BL）

キャミソールやスカート、ブルゾンなど、日常に取り入れやすいラインアップが揃います。

さらに、ベーシックコレクションには〈35グループ〉が新たに登場。長く愛用できるシンプルで洗練されたデザインも魅力です。

モデル着用品番 ブラジャー：BJP435（BL） ショーツ：PJP435（BL）

シーンや気分に合わせて選べる、幅広いスタイル提案が魅力のコレクションです。

自分を満たす上質ランジェリー

Yueの春夏コレクションは、美しさと快適さをどちらも大切にした大人のためのランジェリー♡繊細なレースと丁寧なものづくりが、身にまとうたびに気分を高めてくれます。日常にさりげない特別感をプラスしたい方や、自分へのご褒美にもぴったり。新しい季節に合わせて、心まで満たされる一着を選んでみてはいかがでしょうか♪