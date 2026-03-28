ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「元カノなら絶対こんなお土産持ってこない」義母の第一声に絶句！ … 「元カノなら絶対こんなお土産持ってこない」義母の第一声に絶句！ 初対面から元カノ推しの義母…その執着がヤバすぎた 「元カノなら絶対こんなお土産持ってこない」義母の第一声に絶句！ 初対面から元カノ推しの義母…その執着がヤバすぎた 2026年3月28日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ いまだに実家を出入りしてるって…どんだけ仲良しなんですか!?元カノとお義母さん、どっちの神経も理解できません。彼のほうはまたっく未練なさそうですが、お義母さんが未練タラタラな元カノ“由美ちゃん”は一体どんな人だったのでしょう…？>>【まんが】元カノが好きすぎる義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】元カノが好きすぎる義母 妻「子ども見ててって言ったじゃん！」夫「寝てたわ、どうした？」とぼける夫にイラッ！ この危機感の差は埋まらない？ 見積もりを見て夫の表情が一変…引っ越し業者に食い下がる理由とは？【夫から脱却できますか？ Vol.8】