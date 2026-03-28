『しんごの芽』香取慎吾とタッグを組む4月のマンスリーMCは出川哲朗！「今回は出川さんだから。調べなくていいやって（笑）」（香取）

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あらたな「未来のヒット番組」を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る読売テレビ『しんごの芽（「芽」は、芽の絵文字）』（毎週土曜 23時30分～）。

MCを務めるのは、40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。

そんな『しんごの芽』の4月のマンスリーMC（5月2日放送分まで担当）として出川哲朗の出演が決定した。過去にも様々な番組で共演してきたふたりが今回MCとしては初めてタッグを組み、様々なテレビの企画のタネを審査していく。

■「僕は共演が嬉しいのに2人には温度差がある！」（出川哲朗）

また4月の企画のタネとして、初回放送で香取とくるま（令和ロマン）が行った、似顔絵を描き合いながらトークを繰り広げることで似顔絵の可能性を探求する「似顔絵」に、香取と11年もの間バラエティ番組でともにMCを務めたあの人気お笑いコンビのふたりが挑戦する様子を2週にわたって放送。

他にも、とにかくひたすらしゃべり続けなければならないロケにあのM-1チャンピオンが挑戦する「しゃべり続ける」、様々なものが固いか、柔らかいかを、あのワイルド芸人が体を張ったロケで調べる「かたいか？やらかいか？」、新人占い師の占いが当たるかどうかをスタジオで検証する「ビギナーズラック」の合計4本を届ける。

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

毎週土曜 23:30～23:55 ※関西ローカル

放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：出川哲朗

■関連リンク

『しんごの芽』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/shingonome/