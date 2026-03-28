男子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーで鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は212.87点をマーク。合計306.67点とし、銀メダルを獲得した。イリア・マリニン（米国）が合計329.40点で3連覇を達成した。

鍵山が今季最後の「トゥーランドット」を完璧に舞った。

冒頭に4回転サルコーを決めると、トーループの4-3回転など次々にジャンプを成功。最後のトリプルアクセル（3回転半）を降り、ガッツポーズ。演技を終えた後も大歓声の中で何度もガッツポーズを見せた。

指導する父の正和コーチも「最後の最後でやったな。よかったぜ」と称えた。フリー212.87点は4年ぶりの自己ベスト。キスアンドクライでは鍵山は歓喜の涙を流した。

26日のショートプログラム（SP）ではトリプルアクセル（3回転半）の踏み切りの際にエッジが氷の溝に引っかかり、大きくバランスを崩して転倒。アクセルがまさかの0点となり、6位と出遅れていた。

五輪は2022年北京、今年のミラノ・コルティナ五輪で銀メダル。世界選手権も2021、2022、2024年が銀メダルで2025年が銅メダルだった。悲願の世界一を目指して乗り込んだプラハ。厳しい状況でも諦めず、フリーで逆襲した。

ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した、鍵山と同学年の佐藤駿（エームサービス・明大）もほぼ完璧な演技を見せ、合計288.54点で銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）