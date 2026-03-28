◆第３３回ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）

坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗で日本から参戦したアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は敗退。日本馬にとって、このレースの初勝利もならなかった。優勝は地元ＵＡＥのダークサフロン（セン４歳、Ａ．ビン・ハルマシュ厩舎、父フレイムアウェイ）。昨年に続く連覇を飾った。勝ち時計は１分１０秒６８。

２歳時の２０２４年に芝、ダートの６ハロン戦で３連勝すると、昨年は海外遠征へ。３歳３月と非常に早い段階で古馬相手のＧ３・マハブアルシマール（ドバイ・メイダン競馬場）に出走し、２着と健闘した。秋にはＢＣスプリント４着など積極的に海を渡るなど、矢作厩舎流の「英才教育」を受けてきた。

今回は緊迫化する中東で、サウジアラビアからの転戦でドバイに滞在。先輩のフォーエバーヤングとともに約６週間の調整を続けた。海外経験が豊富な厩舎スタッフも工夫をこらし、リヤドダートスプリント４着から大きな上積みを加えたものの、今回も大きなタイトルをつかむことはできなかった。