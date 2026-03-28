「アルクオーツスプリント・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）

ルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）はわずかに及ばず、２着に終わった。勝ったのは地元ＵＡＥのネイティブアプローチ。このレースの日本馬の過去最高成績は昨年のウインカーネリアンの２着だったが、悲願はならなかった。

惜しい銀メダルだった。直線芝１２００メートルの一戦。好発から馬場の真ん中を進んだルガルは２、３番手を追走し、中盤を過ぎると、逃げるネイティブアプローチとの一騎打ち。鞍上の鮫島駿が必死に追い、ルガルはいったん先頭に立ったが、抜き返され、そのまま頭差から半馬身ほどの差でゴール。あと一歩及ばなかった。

レース後、鮫島駿は「動かしてしぶとくジワッと動いてくれて、ラストは声や気持ちを出しながら自分の全てをぶつけて追っていました。無我夢中というか先頭でゴールすつことを考えていたと思います」と振り返り、「こういう情勢のなかで挑戦させていただき、勝ってお返ししたかっただけに残念です。あそこまで行ったら勝ちたかったですけど、関係者の皆様には感謝しかありません」と語った。