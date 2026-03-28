フェラガモ横浜高島屋がリニューアル♡先行発売バッグ＆特典に注目

フェラガモが横浜高島屋店をリニューアルし、ウィメンズとメンズを揃えた新たな空間としてオープン♡洗練されたイタリアのクラフツマンシップを体感できる特別なストアでは、ここでしか手に入らない先行発売アイテムも登場します。上質な空間とともに楽しむショッピングは、まさに特別なひととき。今だけの魅力をぜひチェックしてみてください♪

新たに生まれ変わる上質空間

横浜高島屋店は、タイムレスなエレガンスと温かみを融合させた空間へと進化。

クリーンでモダンな外観に加え、店内はガラス什器に美しくディスプレイされたアイテムが並び、まるでアートギャラリーのような雰囲気に包まれています。

ストーン素材のフロアや特注カーペットが織りなす落ち着いた色彩が、心地よく洗練された空間を演出。シューズやバッグ、アクセサリーまで幅広く揃い、ブランドの世界観を存分に堪能できます。

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

先行発売HUGバッグに注目

リニューアルを記念して登場するのは、アイコンバッグ「HUG（ハグ）」の先行発売モデル。

ウィメンズには、パテントレザーを使用したワンショルダーバッグ、メンズにはカーフスキンを編み込んだブリーフケースがラインアップ。

どちらもダブルガンチーニクロージャーが印象的で、洗練されたデザインが魅力です。

「HUG」バッグ



価格：407,000円

「HUG」バッグ



価格：605,000円

ここでしか手に入らない特別なアイテムとして、注目度の高い逸品です。

限定ノベルティも見逃せない

税込み220,000円以上の購入で、特別なノベルティをプレゼント。ウィメンズには「VARA（ヴァラ）」をモチーフにしたバッグチャーム、メンズにはキーホルダーが用意されています。

グログランリボンとゴールドプレートのディテールが上品で、6色展開の中から選べるのも嬉しいポイント。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

特別な空間で贅沢な体験を♡

リニューアルしたフェラガモ横浜高島屋店は、ショッピングだけでなくブランドの美学を体感できる特別な場所。

先行発売の限定アイテムやここでしか出会えないサービスは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

洗練された空間の中で、お気に入りの一品を見つける贅沢な時間をぜひ楽しんでみてください。