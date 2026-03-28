◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第３日（２７日、チェコ・プラハ）

女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルでショートプログラム１位から出た坂本花織（２５）＝シスメックス＝が１５８・９７点、合計２３８・２８点で優勝した。フリー、合計ともに４年ぶりに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を超える日本勢最多４度目のＶ。現役最後の試合を有終の美で飾った。千葉百音（２０）＝木下グループ＝が合計２２８・４７点の銀メダルで、坂本とのワンツーフィニッシュを決めた。

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坂本が現役最後に流したのはうれし涙だった。４度目の頂点に立った世界選手権の表彰台、左頬を一筋伝うと、涙腺は崩壊した。金メダルを胸に、選手として氷上に別れを告げる。「晴れやかな気持ちで競技から退ける。すごく幸せ」。笑顔の戻った会見では、日本勢最多４回の優勝を誇りに喜びをかみしめた。

現役ラストダンスは「愛の讃歌」。２位の千葉百音が「かおちゃんの代名詞」というダブルアクセル（２回転半ジャンプ）や、ミラノ五輪でミスが出たフリップ―トウループの連続３回転ジャンプなど７つのジャンプ全てを成功した。表現力を評価する演技構成点（スケーティング技術、演技力、構成）は全ての要素で１０点満点があり、ジャッジの１人は３要素全てに異例の１０点を付けるほど。「本当に、キリのいいタイミングで退けるので。（心境は）フリーの（編曲の）３曲目です。『何も後悔はしてない』という意味」。４年ぶりの自己ベストで、２１年間の競技生活を締めくくった。

唯一無二のスケーターとなった。４歳から始めたフィギュアスケート。幼稚園の時は習っていたダンスをやめた。理由は「色んな人に見られるのが、嫌だもん」。ただ氷上は違った。「３６０度、人がいるのは気にならなかった。広いし」。アイスリンクの申し子だった。シニアでは４回転ジャンプなどを跳ぶロシア勢との争いに「一緒の場所で争うのは怖い」と漏らしたこともあった。そして武器として磨き上げた、完成度と表現力。２５歳、晩年に大きく花開いた。

五輪３大会連続出場や２大会連続ダブルメダル、世界選手権３連覇など数々の歴史を刻んだ。ミラノ五輪の銀を受け、出場を決めた世界選手権。「終わりよければ、全てよし」と、約束通りの結果で終えた。今後は指導者の道に進む。昨年の全日本選手権、坂本は「人生、虹色」と言った。「これからの人生は、ちょっと虹色に、ラメを足しておきます」。第２のキャリアはもっと輝かせる。