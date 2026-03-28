子どもがよろこぶ「揚げないカレーコーンコロッケ」のレシピ【油揚げで簡単】

子どもが大好きなコロッケ。

頻繁に作ってあげたいのはやまやまだけど、ころもをつけたり、揚げたりと手間がかかりすぎて……。



そんなときにぴったりなのが「揚げないカレーコーンコロッケ」！

ころものかわりに裏がえした油揚げを使うのでとっても楽チン♪ 揚げずに焼いて作れるところもうれしいポイントです。



中身はじゃがいも＆コーン、そのうえカレー味に仕上げるので、これはもうこどもがよろこぶこと間違いなし！

今夜のおかずにぜひ作ってみて。

「揚げないカレーコーンコロッケ」のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……2個（約300g）

豚ひき肉……100g

ホールコーン缶詰（65g入り）……1缶

油揚げ……2枚※



〈A〉

カレー粉 小さじ2

塩 小さじ1/4

こしょう 少々



ゆでて小房に分けたブロッコリー……適宜

トマトのくし形切り……適宜

マヨネーズ……大さじ3

サラダ油……大さじ1/2

中濃ソース



※油揚げは手揚げ風ではなく、ふわふわとしたお手ごろタイプがおすすめ。すぐに裏返すことができます。

作り方

（1）じゃがいもは皮をむき、一口大に切って水に5分ほどさらして水けを拭く。ホールコーンは缶汁をきる。耐熱のボールにじゃがいも、コーン、豚ひき肉を入れてAを加え、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で8分加熱する。ひき肉の色が変わったらフォークなどでじゃがいもをなめらかにつぶし、粗熱が取れたらマヨネーズを加えて全体を混ぜる。

（2）油揚げは横半分に切って、切り口から袋状にして裏返す。油揚げに（1）を1/4量ずつ詰め、口を折りたたんで小判形に成形する。

【POINT】

おいなりさんのように、つぶしたじゃがいもをギュウギュウに詰めて。四角い油揚げが丸くなり、閉じた口を留めなくても、中身が出ません。

（3）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（2）を閉じ口を下にして並べ入れる。3〜4分焼いて、焼き色がついたら裏返し、サラダ油を回し入れて、さらに3〜4分焼く。側面もさっと焼いて、焼き色をつける。器に盛り、ブロッコリー、トマトを添え、ソース適宜をかけていただく。



【POINT】

少し焦げ目がつくまで、じっくり焼くと、おいしそうなきつね色に。

油揚げの裏側のざらざらした部分は、焼くと何とも言えないザクザク感に！

こどもも大人もドはまりしちゃう食感です。

ほんのり甘いコーンとカレー風味が最高。

じゃがいもを詰める作業はお手伝いポイント。ぜひお子さんといっしょにやってみて♪