◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）

プレーオフ（ＰＯ）女子決勝が東京・国立代々木第二体育館で行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の神奈川が、チーム初の２連覇となる３度目の優勝を飾った。２勝２敗で迎えた１ゲーム先取の延長戦で、平野美宇（２５）がＲＳ１位の日本生命・早田ひな（２５）との主将対決に勝ち、頂点に立った。リーグ史上最長４時間２分に及んだ死闘を制した。単、複で２勝を挙げた張本美和（１７）がＭＶＰに輝いた。木下グループは男女２冠を達成した。

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神奈川の主将・平野の執念が勝った。同学年、日本生命の早田との主将対決。マッチポイントから思い切った強いレシーブで早田のラケットをはじいた。３１４５人の大声援を浴び、両膝から崩れ落ち涙を流した。チーム初の連覇に導いた平野主将は「苦しいところから始まったシーズン。最後ＰＯで勝つことができて良かった」とチームメートとハグで喜びを分かち合った。

２―１で迎えた１８歳、面手凛（めんで・りん）との第４試合。勝てば連覇が決まる一戦だった。先に２ゲームを先取しながら「優勝したい気持ちが出てしまった」。追いつかれ、最終ゲームを１６―１８で痛恨の黒星。「私のせいでチームが負ける」と落ち込んだが、会場に駆けつけた母・真理子さんに「自分が負けたので責任持ってやるしかないね」と声をかけられ、奮起した。早田との延長戦はＲＳで最多４勝の強さを見せた。

２４年パリ五輪で銀メダルを獲得後「どこに向かっているのか分からなかった」。昨年５月の世界卓球個人戦で２回戦敗退し、試合後に過呼吸を発症。同８月１日のＴリーグ今季初戦は京都に敗戦し「ファイナルに出られるかな」と苦しみの連続だった。それでも「主将だから…」と奮い立たせた。決勝前日には緊張した様子の張本に「大丈夫」と声をかけるなど、石川佳純さん（３３）から引き継いだ重責を全うした。

選手として進む道を考えてきたシーズン。メンタルの成長も感じる中、重圧の一戦を終え「こんなに緊張した試合はない。まだできるかも」とおどけた。自ら「ベテラン」と言う２５歳。まだまだプレーでファンを喜ばせる。（宮下 京香）