ルガル

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◆第１９回アル・クオーツ・スプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）

　またしても海外馬の壁にはね返されてしまった。日本から鮫島克駿騎手の手綱で挑んだルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は２着。これまで日本馬は８頭が挑戦。昨年のウインカーネリアンの２着が最高着順だったが、今年も涙をのむ結果となった。勝ったのは英国のネイティブアプローチで勝ち時計は１分０６秒８１。ルガルは直線で一時は先頭に立ったかに見えたが、半馬身ほど差されてしまった。

　ルガルは２２年１１月に阪神でデビュー。４戦目で初勝利を挙げると、その後はオープン、重賞戦線でコンスタントに活躍。２４年にシルクロードＳで重賞初制覇を飾ると、同年秋のスプリンターズＳでＧ１初制覇を果たした。その後は勝利を挙げられなかったが、昨年１２月の阪神Ｃ・Ｇ２で久々のタイトル獲得。前走のオーシャンＣは３着に終わったが、中東の地でビッグタイトルをつかもうと、海を渡っていた。

【アル・クオーツ・スプリント日本馬の成績】

２０１２年　エーシンヴァーゴウ　１２着

２０１６年　ベルカント　　　　　１２着

２０２２年　ラウダシオン　　　　　９着

　　　　　　エントシャイデン　　１２着

２０２４年　ジャスパークローネ　１１着

２０２５年　ウインカーネリアン　　２着

　　　　　　ダノンマッキンリー　　４着

　　　　　　ピューロマジック　　　５着

　※２０１２、１６年は芝１０００メートルで実施