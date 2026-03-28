◆第１９回アル・クオーツ・スプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）

またしても海外馬の壁にはね返されてしまった。日本から鮫島克駿騎手の手綱で挑んだルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は２着。これまで日本馬は８頭が挑戦。昨年のウインカーネリアンの２着が最高着順だったが、今年も涙をのむ結果となった。勝ったのは英国のネイティブアプローチで勝ち時計は１分０６秒８１。ルガルは直線で一時は先頭に立ったかに見えたが、半馬身ほど差されてしまった。

ルガルは２２年１１月に阪神でデビュー。４戦目で初勝利を挙げると、その後はオープン、重賞戦線でコンスタントに活躍。２４年にシルクロードＳで重賞初制覇を飾ると、同年秋のスプリンターズＳでＧ１初制覇を果たした。その後は勝利を挙げられなかったが、昨年１２月の阪神Ｃ・Ｇ２で久々のタイトル獲得。前走のオーシャンＣは３着に終わったが、中東の地でビッグタイトルをつかもうと、海を渡っていた。

【アル・クオーツ・スプリント日本馬の成績】

２０１２年 エーシンヴァーゴウ １２着

２０１６年 ベルカント １２着

２０２２年 ラウダシオン ９着

エントシャイデン １２着

２０２４年 ジャスパークローネ １１着

２０２５年 ウインカーネリアン ２着

ダノンマッキンリー ４着

ピューロマジック ５着

※２０１２、１６年は芝１０００メートルで実施