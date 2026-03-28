日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ」のスペシャルが２８日、放送され、トップアイドルと意外な芸人の繋がりにＳＮＳ上で驚きの声があがった。

今回のゲストは、めったにバラエティーに出演しない元ＫＡＴ-ＴＵＮの赤西仁（４１）。埼玉県戸田市へのアポなしドライブ旅を楽しんだ。

ジャニーズ事務所を２０１４年２月に退社した赤西。「芸人さん、稼いでいるイメージ。最近、ダイアンの津田さんとギャラの話するんですけど」と意外な交友関係を明かしながら、「津田さん、あんだけ売れてて、頑なに『稼いでない』って言う」とＥＸＩＴ・兼近に打ち明けると、兼近は「絶対、あの人は稼いでます！」と断言した。

すると赤西は、突然、津田に直接電話。ギャラの話で兼近からも確認をしても、「稼いでない！」と主張。「これ、新幹線（のデッキに出て）から電話してんねん、お前ええ加減にせえよ！」とキレた津田に赤西らは大笑いしていた。

ＳＮＳ上では「赤西と連絡先交換している津田凄いな」「え！ ダイアンの津田さんと赤西くん仲良いの意外すぎて」「赤西くんが津田さんに『また電話するね？』って言うほどの面識があるのが意外」「なんでダイアン津田さんと繋がってるの！？」「どんな繋がりなんだろう」「津田凄いな」など多くの声があがる反響となっている。