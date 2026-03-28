【グラスゴー（英国）２８日＝金川誉）】日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、スコットランド代表と親善試合を行う。試合会場のハムデンパークは、１９０３年設立のスコットランドの国立競技場。かつて立ち見が許されていた１９３７年には、１４万９４１５人の観客を集め、これは英国史上最多の観客動員記録となっている。１９９９年に改修し、現在は５万１８６６人の収容人員となっている。

同スタジアムで行われた伝説の試合が、２００２年の欧州ＣＬ決勝だ。Ｒマドリードがレバークーゼンと対戦。Ｒマドリードのフランス代表ＭＦジダンが決めたボレーシュートは、現在でも世界最高のスーパーゴールとして語り継がれている。

同スタジアムは、スコットランド代表のホームスタジアムで、聖地と呼ばれる。昨年１１月１８日の欧州予選・デンマーク戦では、ＭＦマクトミネイの豪快なオーバーヘッドシュートなどで４―２と勝利し、２８年ぶりのＷ杯出場を決めた。スコットランドの人々に歓喜をもたらしたＷ杯出場決定以来、ハムデンパークに戻る同国代表。前日会見に臨んだキャプテンのＤＦロバートソンは「勢いをつけてＷ杯に臨みたい」と聖地での一戦を心待ちにしていた。