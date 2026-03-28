ドバイで父ディーマジェスティに重賞初制覇を届けた日本馬にＳＮＳでは驚きの反応が上がっている。２８日にドバイのメイダン競馬場で行われたＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）は日本のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が勝利を飾った。

最後の直線を２番手で迎えたワンダーディーンは、残り２００メートル過ぎに逃げたシックススピードにならびかけると、さらに突き放してゴールへ飛び込んだ。日本馬にとっては１６年ラニ、２２年クラウンプライド、２３年デルマソトガケ、２４年フォーエバーヤング、２５年アドマイヤデイトナに続く５年連続６度目の制覇となった。勝ち時計は１分５９秒１９。

ワンダーディーンは２５年７月に函館でデビュー。９月の中山で初勝利を挙げた。その後、１勝クラス、オープンクラスで連続２着。前走はサウジダービーに挑戦し４着と健闘した。そこからドバイへ転戦。中東連戦でつかんだキャリア２勝目は、父ディーマジェスティに初の重賞タイトルをもたらす大きな勝利となった。

日本馬５連覇達成となったワンダーディーンの勝利にＳＮＳでは「ケンタッキーダービー行かんか？」「デムーロさんすげぇ」「これは泣ける」「サウジ転戦でよく頑張った」「さすがクリスチャン」「ひょっとしてめちゃくちゃ強いやつか」「芝血統が走りやすい馬場！？」「ディーマジェスティ産駒ってのがまた渋くていい」「母父ワンダーアキュートなんだ。いま知ってちょっとびっくりした」「ディーマジェスティ母父ワンダーアキュートと言う良すぎる血統で大好き」「ロマン血統！」「すごく痺れた」「３歳ダート王道路線はかなり熱い！」「血統すごすぎるな」などのコメントが寄せられている。