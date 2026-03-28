酔って帰ってきて「娘の寝顔が見たい」って言われても、育児で疲れ果てた妻からしたら正直困っちゃいますよね…。

せっかく寝かしつけた赤ちゃんを起こしかねない夫の行動、和葉の気持ちを代弁したくなります。

この夫婦のすれ違い、まだまだ続いていくのです…！

>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル

(ウーマンエキサイト編集部)