ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「酔っ払ったから迎えに来て〜」妻「娘が横で寝てるし無理！」深夜… 夫「酔っ払ったから迎えに来て〜」妻「娘が横で寝てるし無理！」深夜に帰宅する夫に妻の不満が爆発！ 酒好き夫との夫婦バトル 夫「酔っ払ったから迎えに来て〜」妻「娘が横で寝てるし無理！」深夜に帰宅する夫に妻の不満が爆発！ 酒好き夫との夫婦バトル 2026年3月28日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 酔って帰ってきて「娘の寝顔が見たい」って言われても、育児で疲れ果てた妻からしたら正直困っちゃいますよね…。せっかく寝かしつけた赤ちゃんを起こしかねない夫の行動、和葉の気持ちを代弁したくなります。この夫婦のすれ違い、まだまだ続いていくのです…！>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】酒好き夫との夫婦バトル 「奥さんが間違えるはずない」ご近所の一言で夫が青ざめた理由【離婚後同居 Vol.67】 引っ越し業者に執拗な値引き交渉…夫が笑いながら語った“本当の理由”とは？【夫から脱却できますか？ Vol.9】