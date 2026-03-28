「最近、腰まわりが気になる、、」→【ハニーズ】で解決！ 40・50代が穿きたい「優秀スカート」

腰まわりのシルエットが気になる大人女性は、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。腰まわりを自然にカバーしてくれる「優秀スカート」が登場しています。明るいカラーやトレンド柄をうまく取り入れれば、春コーデをおしゃれに楽しめそうです。

すっきり見えと体型カバーを両立するIライン

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

「体のラインを拾いすぎず体型もカバーするIラインシルエット」（公式サイトより）のスカート。シルエットが縦のラインも強調し、自然と下半身をすっきりと見せてくれそうです。ウエストは総ゴムで楽にはけそうですが、フロントは隠しゴムできれい見えも両立。シンプルなデザインだから着まわしやすいのも魅力です。

ほどよいゆとりで美しく女性らしさを引き立てる

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,480（税込）

「ヒップや太もも周りにゆとりのある、広がりすぎず体のラインを拾いすぎない絶妙なシルエット」（公式サイトより）のスカート。控えめなドット柄でトレンド感をプラスしつつ、落ち着いたトーンも素敵で大人コーデになじみそうな上品さを備えた一枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M