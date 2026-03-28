乃木坂４６の賀喜遥香、井上和が２８日、東京・東京ガーデンシアターで、ＴＯＫＹＯ ＦＭのラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＭＹ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ２０２６」に出演した。

２人は「乃木坂ＬＯＣＫＳ！」（木曜）に出演中。イベントを盛り上げるトップバッターとしてトークパートに登場した。

賀喜は、印象に残っている回について問われると、母と生電話を行った回を挙げた。「乃木坂に入ってそんなに間もなかったですし、当時は不安もあって涙してしまうこともあったんですけど、まさかお母さんがラジオに出てくれるなんて（と思って）。それがやっぱり一番思い出深い」としみじみと振り返った。

今月をもって、パーソナリティーを退任する井上は「（ＳＯＬ！は）ホームでもあり、学校というテーマ私もここでたくさん学ばせてもらった楽しい場所だった」と番組への感謝を伝えた。

新生活など新しい一歩を踏み出すリスナーに向けて、放送と同じく黒板にエールをしたためた。井上は「出会いも笑顔、別れも笑顔」を披露。「新しく出会いもあると思うし、別れもある季節だと思うんですけど、そういう時に笑顔ってすごく大事」と理由を明かした。一方の賀喜は「全ての出会いと別れに意味がある」と記した。自身が出会いと別れが苦手だと明かしつつも「今考えると、その出会いがあったから私も乃木坂に加入できた。不安もあると思うけど、これから生きていく中で絶対自分の糧になると思うので、皆さん頑張ってほしい」とエールを送った。