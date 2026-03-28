大相撲の大関・琴桜がＦ１レーサーと２ショットにおさまった。

日本相撲協会のインスタグラムが２８日に更新され、琴桜が２８日にＦ１日本ＧＰの公式予選が行われた三重・鈴鹿サーキットでイベントに参加したことを報告された。この投稿では「Ｆ１日本グランプリ×大相撲」とつづり始め、琴桜がＦ１の会場にいるショットを投稿。「Ｆ１日本グランプリ内のステージトークショーに大関琴櫻が参加させていただきました。

トークショーの前に、会場内の展示やショップを巡りました。無事にお買い物も済ませたようです」と記された。別カットでは名門チーム・フェラーリのボードの前でのショットや、グッズを買う姿もアップされた。

さらに公式予選で２戦連続でポールポジション（ＰＰ）を獲得したメルセデスの１９歳の新鋭キミ・アントネッリ（イタリア）にＰＰを記念したタイヤ型のトロフィーにサインして授与するプレゼンテーター役も務めた。

日本文化の象徴でもある大相撲と、欧州文化の結晶でもあるＦ１とのコラボにネットも反応。「ＩＤカードのストラップが短く見えるのが可愛いぃ〜」「何を買われたのでしょう」「跳ね馬と大関…レア！！」「国際映像でも抜かれてましたね！」などの声が寄せられている。