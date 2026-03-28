現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー4R・UAEダービー（G2・ダ1900m・11頭立て・1着賞金58万ドル＝約9000万円）は、C.デムーロ騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）が鮮やかな抜け出しで快勝。日本馬は同レース5連覇を達成した。

【レース動画】ワンダーディーンが鮮やか抜け出し…UAEダービー絶好の手応えで直線へ

サウジダービー4着からの転戦となったワンダーディーンは、道中は流れに乗りつつ中団付近で待機。勝負どころでは外目からスムーズに進出し、手応え十分のまま直線へ向いた。2番手から抜け出しを図ると、ラストは2着馬との一騎打ちに持ち込み、ゴール前できっちり競り落とす勝負強い内容で押し切った。

これで海外重賞初制覇。ロードトゥケンタッキーダービーのポイント加算により、本番・ケンタッキーダービーへの出走権獲得にも大きく前進した。なお、もう一頭の日本馬パイロマンサーも終いはしっかり脚を伸ばし、離れた3着に入線した。

【全着順】

1着 ワンダーディーン・日 C.デムーロ

2着 シックススピード

3着 パイロマンサー・日 J.ドイル

4着 ブラザリーラブ

5着 デヴォンアイランド

6着 ユニオンセキュリティ

7着 リノパドリーノ

8着 サルーム

9着 ランマース

10着 ゴーマン

11着 ラブワー

出走取消 デュークオブイマティン