INNISFREE新作シートマスク登場♡PDRN配合で叶える次世代美肌ケア

話題の美容成分「PDRN」に着目したINNISFREEの新作シートマスクが登場♡美容クリニック発想のスキンケアを、毎日のケアに取り入れやすいシートマスクで叶える注目アイテムです。さらにエクソソームやアゼライン酸を組み合わせ、肌悩みに寄り添う2種類を展開。今の肌状態に合わせて選べる、次世代のうるおいケアをぜひチェックしてみてください♪

話題のPDRNで叶える新スキンケア

美容業界で注目を集めるPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）は、肌本来のコンディションに働きかける成分として人気。

INNISFREEでは、チェジュ島の緑茶由来のグリーンティーPDRN™¹を採用し、角質層のすみずみまで浸透³。ハリや弾力をサポートし、乾燥やエイジングサインにアプローチします。

さらに植物由来のヴィーガンPDRNを採用することで、環境にも配慮された設計となっています。

*¹ 乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分）

*³ 角質層まで

ザボディショップ50周年♡限定価格＆豪華セットで楽しむ特別キャンペーン

肌悩みに合わせて選べる2種

価格：990円（税込）

乾燥やハリ不足が気になる方には、「グリーンティーPDRN エクソソーム リペア ゲルマスク」。高純度エクソソーム*²配合で、ツヤとハリを集中ケアし、弾むようなうるおい肌へ導きます。

容量：5枚入（120mL）

発売日：2026年4月18日（土）

価格：990円（税込）

皮脂バランスや毛穴が気になる方には、「グリーンティーPDRN アゼライン酸 カーミング ゲルマスク」。アゼライン酸⁶がベタつきや肌荒れ⁷を防ぎ、キメの整ったなめらかな肌へ。

どちらも高密度の海洋由来弾性シートを採用し、肌にしっかり密着しながら美容液を届けます。

容量：5枚入（120mL）

発売日：2026年4月18日（土）

*² 乳酸桿菌細胞外小胞（保湿成分）

*⁶ 整肌成分

*⁷ 乾燥による

毎日使いたくなるやさしい処方

低刺激処方⁴でデイリーケアにも取り入れやすく、さらにヴィーガン認証⁵を取得。肌へのやさしさと環境への配慮を両立しています。

忙しい日でも手軽にスペシャルケアができるのが魅力で、日々のスキンケアにプラスするだけでワンランク上の肌印象へ導いてくれます。

*⁴ 低刺激テスト済/INNISFREE調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）

*⁵ 韓国ヴィーガン認証院にて

今こそ始めたい次世代ケア♡

肌状態に合わせて選べるINNISFREEの新シートマスクは、毎日のケアに取り入れやすい次世代スキンケアアイテム。

うるおい・ハリ・透明感といった理想の肌に近づくための心強い味方になってくれます♡

忙しい日々の中でも、手軽に本格ケアを叶えてくれる注目のアイテムで、あなたのスキンケア時間をもっと特別なものにしてみてくださいね。