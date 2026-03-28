グローバルボーイズグループ・INIが27日、ライブ映画作品の公開記念舞台挨拶に登壇し、リーダーの木村柾哉さん（28）が結成5周年への意気込みを明かしました。

INIのライブ映画作品『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]−LIVE FILM』（公開中）は、去年9月にバンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された、グループ最大規模の公演を映画化したものです。

■グループ最大規模の公演に 後藤威尊「最高のライブだった」

本公演について聞かれた後藤威尊さん（26）は「最高の演出で最高のライブだったと言い切れる公演だったので、INIのことが気になるとかライブに行ってみたいけどまだ行けてないという周りの方もぜひ連れてきて一緒に盛り上がってほしいです！」とコメントしました。

また、メンバーは全員で『ULTRA 4 DX』上映を一足先に体験。西洸人さん（28）と松田迅さん（23）は、モーションチェアなどの臨場感あふれる特別上映の迫力について語りました。

■リーダー・木村柾哉「温かい目で見守って」

さらにイベントでは、ライブで披露したユニットステージのこだわりや裏話で盛り上がった他、「INIのライブを漢字一文字で表すなら？」という質問にはメンバーがそれぞれフリップで回答。『光』『好』『躍』など個性あふれる答えが並び、メンバーが漢字に込めた思いを説明しました。

締めくくりに、リーダーの木村さんは「INIは今年で結成5周年を迎えます。バンテリンドーム ナゴヤ公演は5周年を迎える前の最後のライブになるので、目に焼き付けていただきたいです。より成長していくように頑張るので、これからのINIも温かい目で見守っていただけたらなと思います。今日はぜひライブフィルムを楽しんでいってください！」と観客に呼びかけました。