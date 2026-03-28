◆第２６回ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１９００メートル）

クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した日本のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が勝利。日本調教馬は１６年ラニ、２２年クラウンプライド、２３年デルマソトガケ、２４年フォーエバーヤング、２５年アドマイヤデイトナに続く５年連続６度目の制覇となった。高柳大調教師は海外レース初勝利。スタートから好位追走し直線で力強く抜け出した。勝ち時計は１分５９秒１９。

ワンダーディーンは２５年７月に函館でデビュー。９月の中山で初勝利を挙げた。その後、１勝クラス、オープンクラスで連続２着。前走はサウジダービーに挑戦し４着と健闘した。そこからドバイへ転戦。中東連戦でつかんだキャリア２勝目は、父ディーマジェスティにも初の重賞タイトルをもたらす大きな勝利となった。

高柳大調教師（ワンダーディーン＝１着）「本当に調子よく行けたので楽しみにしてました。この馬場に合っていたんだと思います。最後も前の馬を目指して進んでくれたので、気持ちも強いと思います。もちろん（ケンタッキーダービーに）向かいます。（テーオーパスワードと）同じくらいしっかり走ってくれます。いい馬です。」