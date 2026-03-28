ドラマ『梨泰院クラス』や『キム秘書はいったい、なぜ？』などで知られる韓国の俳優パク・ソジュンさん（37）が26日、ライフスタイルブランドのアンバサダー就任記者発表会に登場。「新しい刺激を受けている」という近況を明かしました。

司会者から、キレイな肌を保つ秘けつについて質問されたパク・ソジュンさんは「欠かさずにケアを続けることが大切だと思っています」とし、特に気をつけていることは「何よりもクレンジングが大事だと思っています。僕は普段、撮影用のメイクをしなければいけないので、キレイに落とすことを心がけています。水分も大事になってくると思いますので、できる限り肌が乾燥しないようにしています」と明かしました。

しかし、美容に関する悩みもあるといい「老化を遅らせるということが最近の韓国でも重要視されているんですね。老化を遅らせることによって肌をより健康に保てると考えています。そのためにはオーガニックに近い商品を使う方がいいと思っていますし、そういう日常における小さな変化が積み重なってお肌の健康にいかされていくと思います。以前はあまり考えていなかったんですけども、最近はそういう点でいろいろと悩んだり考えたりしています」と、心境を告白しました。

■撮影中の作品は「初めて挑戦するジャンル」

自身のリフレッシュ方法について聞かれると「全ての仕事を終えて家に帰ってシャワーを浴びるとき」と回答。

その答えを受けて「友達と会ったり、アクティビティーをしたりということは最近ありますか？」と聞かれると、「友達と会うのもいいんですけれども、最近はお互いに忙しくてなかなか会う時間がないんですね。今は新しい作品の撮影をしているところです。その作品は初めて挑戦するジャンルですので、撮影もとても楽しくて、新しい刺激を受けていて、その刺激を感じると“生きているんだな”と実感させられます。なので今はベストを尽くして撮影に打ち込んでいます」と近況を語りました。

パク・ソジュンさんが登場したのは、国産木材の成分を使用したコスメなどを展開する『meet tree』のイベントです。