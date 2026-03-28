元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。開幕2戦目に先発して5失点KOとなった日本ハム・達孝太投手（22）がソフトバンク打線を止められなかった理由を解説した。

達の投球について、岩本氏は「（立ち上がり）球強かった。3回までパーフェクト」といつもの姿だったと振り返った。

ただ、5回、プロの厳しさに直面する。

2死満塁から近藤健介に2ボール1ストライクからの外角直球で右中間への逆転3点適時二塁打を浴びた。

これで2―3。「まだ1点差だったんだけど、僕が懸念していた（達は）練習試合、オープン戦通して点取られてなかった。そのピッチャーが点を取られたとき心がどう動いて整理して投げるのか…」と、その場面を振り返った。

結果は「ボールが真ん中に寄って行った。コースも高さも」と指摘した。

近藤から4連打、周東の死球から5打者連続出塁を許す。

岩本氏は「初めて失点して（投げ）急いだ感じがあった。負のスパイラル」と説明した。

4回2/3で6安打3四死球5失点は想定外の内容で、黒星を喫した。

岩本氏は達の潜在能力を高く評価するだけに「怖さを味わった達が次のマウンドからどう立ち向かうかですね」と、このKO劇を成長の糧にすることを望んだ。