【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は２７日、対イラン軍事作戦に関し、「米軍の地上部隊を投入せずに全ての軍事目的を達成できる」と述べ、「数か月ではなく数週間」で作戦が終了する見通しを示した。

フランスで開催された先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。

米国防総省は海兵隊２部隊、陸軍空挺（くうてい）師団の部隊に加え、最大１万人の地上部隊の中東派遣を検討しているとされる。これに関し、ルビオ氏は「不測の事態に備え、大統領に最大限の選択肢を与える」ためだと説明した。米ブルームバーグ通信によると、トランプ米政権は同盟国に対し、増派部隊をイランの地上作戦に直ちに投入する計画はないと示唆しているという。

米ＣＢＳニュースは２７日、米海軍の原子力空母「ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ」が中東の米中央軍の管轄地域に派遣されると報じた。イランの軍事作戦に加わる可能性がある。中東にはすでに空母２隻が展開。このうち１隻は艦内で火災が発生し、修理のため一時的に移動しており、ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュと交代するとの見方がある。

トランプ米大統領は２７日、米フロリダ州での演説で、イランとの戦闘終結に向けた協議について「交渉中だ」とし、「イランは合意を懇願している」と述べた。

スティーブン・ウィトコフ米中東担当特使は演説で、イランとの協議が今週中に開催されることを「期待している」と述べた。仲介を担うパキスタンでの開催が想定されている。