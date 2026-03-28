３月末をもって活動を終了するアイドルグループ・ｍｙ ｆａｖ（マイファブ）が２８日、東京・渋谷区のＤＤＤ青山クロスシアターでグループとしてのラストライブを開催した。

最後は涙があふれた。ライブ序盤に「笑顔で終えたい」と言った古松華（１９）も「今はこの時間がずっと続けばいいのになって心の底から思っている」と目を潤ませ、黒瀬梨花（２１）は「人生で一番幸せでした」と涙で振り返った。

ライブは「未完成スターライト」など、アンコールも含めて２０曲以上を熱唱して思いを伝えた。西村瑠香（２４）は「皆さんとの思い出は忘れたくないです。私は忘れないようにたくさん思い出します。皆さんもいっぱい思い出してください。メンバーのみんな、ファンの皆さん、出会ってくれてありがとうございました」と語り、園田一花（１９）は「やめるという決断をしたのは、まだ正しかったのか分からないけど、これからの人生を後悔しないように前に進んでいきたい」と見据えた。

同グループは、川又あん奈（２３）、黒瀬、園田、田中美帆（２３）、西村、古松の６人組。２４年９月にはＳＴＵ４８でも活動経験がある川又と田中が途中加入し、現体制となった。

アイドルとして２度目の挑戦だった田中は「皆さんの記憶にも刻んで、一生忘れないでいてくれたらうれしい」と呼びかけ、川又も「またアイドルをすると決断をしてｍｙ ｆａｖに入ると決めてよかったと心の底から言えます。そう思えるのはファンの皆さんのおかげです。私のことをたくさん照らしてくれて、本当にありがとうございます」と感謝した。