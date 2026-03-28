【ひらがなクイズ】ハマると楽しい！ 空欄に共通する2文字を考えよう！ ヒントは「人の見た目」
いろんな場面で使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、スタイルを良く見せるための表現から、その人にぴったりの役割まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□せ
□□すめ
□□く
て□□く
ヒント：本質的な解決にはならなくても、一時的に心を落ち着かせるための言葉や行為を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
きやせ（着痩せ）
きやすめ（気休め）
きやく（規約）
てきやく（適役）
衣服の選び方でスッキリと見せる「着痩せ（きやせ）」や、その場しのぎの安らぎを与える「気休め（きやすめ）」、さらに組織を円滑に動かすための「規約（きやく）」、その人にしか務まらない「適役（てきやく）」がそろいました。視覚的な効果から内面的な慰め、そして社会的な枠組みまで、たった2つの音が日常の全く異なる側面を支えているのは不思議な発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、スタイルを良く見せるための表現から、その人にぴったりの役割まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□すめ
□□く
て□□く
ヒント：本質的な解決にはならなくても、一時的に心を落ち着かせるための言葉や行為を何と言いますか？
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↓
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正解：きや正解は「きや」でした。
▼解説
きやせ（着痩せ）
きやすめ（気休め）
きやく（規約）
てきやく（適役）
衣服の選び方でスッキリと見せる「着痩せ（きやせ）」や、その場しのぎの安らぎを与える「気休め（きやすめ）」、さらに組織を円滑に動かすための「規約（きやく）」、その人にしか務まらない「適役（てきやく）」がそろいました。視覚的な効果から内面的な慰め、そして社会的な枠組みまで、たった2つの音が日常の全く異なる側面を支えているのは不思議な発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)