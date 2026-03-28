「1文字目が……」読むのが難しいと思う“和歌山県の駅”ランキング1位に困惑の声！【2026年調査】
全国各地には、地元の人しか読めないような難読の「駅名」が存在します。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「和歌山県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う和歌山県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
名前の由来は諸説あるそうで、古くから地域に伝わる信仰や地形に関係があるとされています。
回答者からは、「漢字自体は知っているが読み方が難しい」（40代女性／神奈川県）、「いろいろな読み方ができそうだから」（40代男性／福岡県）、「三文字は難しい気がしますね」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
「竈山」という地名は、「古事記」「日本書紀」にも記載があるとされ、初代天皇・神武天皇の長兄・彦五瀬命が葬られた地とされています。由緒正しい駅名となり、地元の人たちから愛されています。
回答者からは、「1文字目が知らない漢字だった」（20代女性／三重県）、「画数も多く知っている読み方がなく読めないから」（20代女性／大阪府）、「土地に馴染みがなかったから」（40代女性／群馬県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
今回は、「和歌山県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う和歌山県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：中飯降／61票2位に選ばれたのは「中飯降」でした。伊都郡かつらぎ町にあるJR西日本・和歌山線の駅で、「なかいぶり」と読みます。無人駅で、ホームが周囲より低い位置に設けられた「掘割構造」の駅として知られています。
名前の由来は諸説あるそうで、古くから地域に伝わる信仰や地形に関係があるとされています。
回答者からは、「漢字自体は知っているが読み方が難しい」（40代女性／神奈川県）、「いろいろな読み方ができそうだから」（40代男性／福岡県）、「三文字は難しい気がしますね」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：竈山／68票1位に選ばれたのは「竈山」でした。和歌山市にある和歌山電鐵貴志川線の駅で、「かまやま」と読みます。駅から600メートルほどの場所には「竈山神社」があり、観光スポットとして有名です。
「竈山」という地名は、「古事記」「日本書紀」にも記載があるとされ、初代天皇・神武天皇の長兄・彦五瀬命が葬られた地とされています。由緒正しい駅名となり、地元の人たちから愛されています。
回答者からは、「1文字目が知らない漢字だった」（20代女性／三重県）、「画数も多く知っている読み方がなく読めないから」（20代女性／大阪府）、「土地に馴染みがなかったから」（40代女性／群馬県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)